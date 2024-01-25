Заменил Павелко: избран новый глава украинского футбола

Легендарный нападающий Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ). Бывший форвард киевского "Динамо", итальянского "Милана" и национальной команды нашей страны стал шестым главой организации, сменив на этом посту Андрея Павелко.

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Это стало известно по итогам заседания внеочередного конгресса УАФ 25 января. Кандидатуру Шевченко поддержали практически единогласно – из 94 делегатов свои голоса за выдающегося нападающего отдали 93 человека. Один участник конгресса воздержался.

Шевченко, который был единственным кандидатом на выборах, стал шестым президентом УАФ, которая ранее называлась Федерацией футбола Украины (ФФУ). До него этот пост занимали легенда киевского "Динамо" Виктор Банников, экс-премьер Украины Валерий Пустовойтенко, почетный член УЕФА Григорий Суркис, легенда донецкого "Шахтера" Анатолий Коньков и Андрей Павелко.

Также были избраны вице-президенты и члены исполкома УАФ. Заместителями Шевченко стали Павел Бойчук, Сергей Ребров и Александр Шевченко. В исполнительный комитет вошли Александр Зинченко, Сергей Владыко, Александр Каденко, Евгений Дикий, Николай Павлов, Екатерина Монзуль, Андрей Полтавец и Артем Стоянов.

Ранее стало известно, что Шевченко решил больше не заниматься тренерской деятельностью. Он получил предложение возглавить национальную команду Азербайджана, но ответил категорическим отказом.

Напомним, что теперь уже экс-глава УАФ Андрей Павелко находится под следствием в деле о финансовых махинациях и растрате средств УЕФА при строительстве завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. Функционер с 16 июня находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником.

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