Ребров сделал новое заявление об уходе из сборной Украины, отказавшись благодарить болельщиков

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который накануне покинул свой пост, назвал важным для себя опыт работы с национальной командой. 51-летний специалист подчеркнул, что вместе с подопечными пережил много разных по эмоциям моментов, которые навсегда останутся в памяти.

Об этом Ребров написал на своей странице в социальной сети Instagram. По его словам, работа с "сине-желтыми" стала результатом доверия, которое он получил от Украинской ассоциации футбола (УАФ). Интересно, что легендарный форвард вообще не упомянул болельщиков.

"Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную в течение последних трех лет. Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия в течение этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность. Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем", – поделился своими эмоциями Ребров.

Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапа.

