Ребров сделал новое заявление об уходе из сборной Украины, отказавшись благодарить болельщиков

Александр Чеканов
Спорт Oboz
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который накануне покинул свой пост, назвал важным для себя опыт работы с национальной командой. 51-летний специалист подчеркнул, что вместе с подопечными пережил много разных по эмоциям моментов, которые навсегда останутся в памяти.

Об этом Ребров написал на своей странице в социальной сети Instagram. По его словам, работа с "сине-желтыми" стала результатом доверия, которое он получил от Украинской ассоциации футбола (УАФ). Интересно, что легендарный форвард вообще не упомянул болельщиков.

"Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную в течение последних трех лет. Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия в течение этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность. Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем", – поделился своими эмоциями Ребров.

Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапа.

Как сообщал OBOZ.UA, в деле с отставкой Сергея Реброва в сборной Украины нашлась маленькая хитрость, за которую его раскритиковал бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

