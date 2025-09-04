Ребров рассказал о проблеме в сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что игроки перегружены клубными матчами, из-за чего команда испытывает трудности с полноценными тренировками. Он отметил, что чрезмерная игровая практика в украинских клубах порой приводит к усталости футболистов.

На пресс-конференции перед матчем отбора на ЧМ-2026 против Франции Ребров пояснил, что сочетание матчей в Европе и Украине создает серьезную нагрузку. "Мы даже не могли провести два тренировки, потому что игроки были очень уставшими, в основном занимались восстановлением", — сказал он.

При этом тренер подчеркнул, что большинство футболистов сборной все же имеют игровую практику, что радует тренерский штаб. "Я доволен, что все наши игроки, которые сейчас в сборной, почти все играют. Но когда практики слишком много, иногда они действительно устают", — добавил Ребров.

Он отметил, что этот фактор учитывается при подготовке к матчам, чтобы сохранить эффективность игроков и снизить риск травм.

В комментариях болельщики иронизируют, что тренер уже подготовил одну "отмазку" на случай неудачного результата в матче.

Ранее Ребров подтвердил, что Роман Яремчук не сможет помочь национальной команде. Наставник подчеркнул, что форвард получил повреждение в клубе и вынужден пройти лечение.

Кроме того коуч "желто-синих" ответил на вопрос, почему не вызвал лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Матч Франция – Украина пройдет 5 сентября в Париже. Эта встреча станет первой в борьбе за прямое попадание на ЧМ-2026. Спустя четыре дня команда отправится в Баку, где встретится с Азербайджаном (9 сентября, 19:00).

