'Он был очень расстроен'. Ребров вычеркнул звездного нападающего из состава сборной Украины

Перед отборочным матчем чемпионата мира-2026 против Франции главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подтвердил, что Роман Яремчук не сможет помочь национальной команде. Наставник подчеркнул, что форвард получил повреждение в клубе и вынужден пройти лечение.

На пресс-конференции Ребров отметил, что речь идет о травме, подтвержденной медицинскими обследованиями.

"К сожалению, да, Роман получил повреждение в игре за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что есть повреждение и разрешили ему лечиться в своей команде", — сказал Сергей Станиславович.

Наставник подчеркнул, что замены полностью избежать не удалось. Вместо Яремчука в лагерь сборной был довызван нападающий "Днепра-1" Владимир Волошин, который уже присоединился к партнерам.

При этом кадровые потери коснулись не только атаки. По словам Реброва, не все игроки находятся в идеальной физической форме, однако команда намерена показать характер.

"Это всегда случается, но все игроки, которые в расположении сборной, настроены очень серьезно. Завтра, я уверен, дадим бой", — заявил он.

Матч Франция — Украина пройдет 5 сентября в Париже. Эта встреча станет первой в борьбе за прямое попадание на ЧМ-2026. Спустя четыре дня команда отправится в Баку, где встретится с Азербайджаном (9 сентября, 19:00).

Сборная Украины попала в группу D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. В зоне УЕФА 12 победителей групп напрямую получат путёвки на ЧМ-2026, ещё четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах.

Финальный турнир впервые в истории примет сразу 48 сборных и пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

