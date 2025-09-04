Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объяснил, что отказ от приглашения Андрея Ярмоленко связан не с окончанием его карьеры в национальной команде, а с высокой конкуренцией на позиции. При этом тренер подчеркнул, что полузащитник по-прежнему остаётся в числе потенциальных кандидатов.

Отвечая на вопрос журналиста, Сергей Станиславович отметил, что сейчас на позиции, где обычно играет Ярмоленко, есть сразу несколько футболистов, которые регулярно выходят в основе своих клубов.

"На цю позицію дуже велика конкуренція, багато гравців, які грають. Я вважаю, зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій – це потенційний гравець збірної", – сказал Ребров.

Таким образом, тренер дал понять, что Ярмоленко по-прежнему остается в обойме национальной команды, а его возвращение в состав будет зависеть от формы и текущей ситуации в коллективе.

Ранее Ребров подтвердил, что Роман Яремчук не сможет помочь национальной команде. Наставник подчеркнул, что форвард получил повреждение в клубе и вынужден пройти лечение.

Матч Франция – Украина пройдет 5 сентября в Париже. Эта встреча станет первой в борьбе за прямое попадание на ЧМ-2026. Спустя четыре дня команда отправится в Баку, где встретится с Азербайджаном (9 сентября, 19:00).

Напомним, что Шовковский повздорил на одной из тренировок после поражения от кипрского "Пафоса" в Лиге чемпионов с Ярмоленко. Наставник "бело-синих" выгнал ветерана команды с занятия, поскольку заподозрил того в недостаточной самоотдаче.

