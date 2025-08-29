Где смотреть футбол Украина – Франция: расписание трансляций матча отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу ровно через неделю в пятницу, 5 сентября, начнет свои выступления в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года."Сине-желтые" всего за два месяца проведут шесть поединков, в которых попытаются добыть путевку на первенство в США, Канаде и Мексике.

Видео дня

Первым соперником украинской сборной станет финалист двух последних мундиалей Франция. В первой игре подопечные Сергея Реброва примут "галльских петухов" на стадионе "Тарчинськи Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Прямой эфир из Польши будет доступна на медиасервисе MEGOGO – канале "Megogo Футбол 1". Здесь трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Внимание! С марта 2025 года матчи национальной сборной Украины не транслируются на региональных каналах "Суспильного".

У соперников богатая история противостояний. Они встречались в матчах различного уровня 12 раз. Ровно половину из них выиграли французы, а "сине-желтые" свою единственную победу добыли в ноябре 2013 года, когда в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2014 выиграли на "Олимпийском" в Киеве 2:0.

Интересно, что команды играли в одной группе в квалификации к первенству планеты-2022. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал однозначный прогноз на результаты сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!