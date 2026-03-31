Ребров исключил звездного легионера из состава сборной Украины на матч с Албанией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров исключил из состава команды трех футболистов на товарищеский матч с Албанией. Поединок состоится 31 марта и может стать последним для наставника "сине-желтых" на занимаемой должности.

Видео дня

Игру принимает стадион "Сьюдад де Валенсия". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В заявку на игру не попали дебютант сборной Борис Крушинский из житомирского "Полесья", который получил травму, легионер испанской "Жироны" Владислав Ванат и полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько, информирует Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Руслан Нещерет, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Егор Ярмолюк, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Матвей Пономаренко, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Пихаленок, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Георгий Судаков, 18. Александр Тымчик, 19. Эдуард Сарапий, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Назар Волошин, 23. Дмитрий Ризнык.

Накануне Ребров отказался отвечать на вопрос, продолжит ли он работу со сборной Украины после вылета из стыковых матче к ЧМ-2026.

Напомним, что после поражения Украины от Швеции в полуфинале плей-офф тренер "сине-желтых" не стал немедленно подавать в отставку. Своими словами он в буквальном смысле взбесил болельщиков, которые набросились на него с жесткой критикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!