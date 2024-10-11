Ребров исключил из сборной Украины капитана и конкурента Мудрика

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой команды на матч Лиги наций с Грузией. Согласно регламенту наставник "сине-желтых" на поединок 11 октября внес в список 23 игрока, среди которых три дебютанта.

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Поединок принимает стадион Enea Arena в польской Познани. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Ребров исключил из состава одного из капитанов Тараса Степаненко (травма) и вингера киевского "Динамо" Владислава Кабаева, который выступает на позиции Михаила Мудрика, информирует сайт Украинской ассоциации футбола. Шансы впервые выйти на поле в составе сборной получили полузащитники Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко.

Заявка сборной Украины на матч против Грузии

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Александр Сваток, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Грузией в Лиге наций сборная Украины сменила технического спонсора и представила новую форму.

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