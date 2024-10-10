Украина – Грузия: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 11 октября, проведет третий матч нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные тренера Сергея Реброва, которые провалили старт турнира, в номинально домашней игре сыграют с участником чемпионата Европы 2024 года Грузией.

Видео дня

Поединок принимает стадион Enea Arena в польской Познани. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Впервые поединок "сине-желтых" будет покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO в подписках "Максимальная" и "Спорт". Параллельно показ будет осуществляться на местных телеканалах "Суспильного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Небольшое преимущество букмекеры отдают нашей команды. Ставки на победу украинских футболистов принимаются с коэффициентом 2,15. А ничья и успех грузинской сборной представлен одинаковым индексом – 3,25.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Австрии, которую возглавляет Юлиан Вайнбергер. Помогать ему будут лайнсмены Андреас Гайденрайх та Максимилиан Колбич. Роль четвертого рефери исполнит Штефан Эбнер.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Алан Кияс.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко – Шапаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Довбик, Мудрик.

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали – Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили – Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом девять раз. Шесть матчей выиграли украинцы, а три встречи завершились вничью. В последний раз соперники выходили на поле в товарищеском матче в 2015 году, когда "сине-желтые" победили 2:1.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Команды диаметрально противоположно начали турнир – грузины взяли максимум очков, а украинцы проиграли обе стартовые встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины понесла грандиозные потери перед октябрьскими матчами Лиги наций.

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