'Реал' сенсационно купил игрока сборной Украины: все подробности трансфера баскетболиста

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Европы мадридским "Реалом". Наш соотечественник после 12 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) решил покинуть Америку, где он в последнем сезоне защищал цвета "Сакраменто" и "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает агентство SIG Sports, которое представляет интересы 32-летнего баскетболиста, на своей странице в социальной сети Instagram. Об условиях контракта между сторонами ничего неизвестно, однако в СМИ отмечается, что Лэнь подписал с "королевским клубом" многолетнее соглашение.

Наш соотечественник сможет впервые в своей карьере сыграть в Евролиге – самом престижном баскетбольном континентальном клубном турнире. Кроме того, в "Реале" о будет работать с итальянским тренером Серджио Скариоло, с которым он пересекался в "Торонто Рэпторс".

За свою карьеру в НБА украинский центровой сыграл 690 матчей в регулярном чемпионате и 14 – в плей-офф. В среднем он проводил на площадке 17 минут, за которые набирал 6,7 очков и делал 5,3 подборов. Он выступал за "Финикс", "Атланту", "Ваншингтон", "Торнто", "Сакраменто" и "Лейкерс".

