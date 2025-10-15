'Слава России!' Сербы устроили гнусную выходку против Литвы в Евролиге. Фото и видео

Перед матчем Евролиги между "Црвеной Звездой" и "Жальгирисом" в Белграде фанаты сербского клуба устроили демонстративную акцию поддержки России. Инцидент произошёл прямо на домашней арене сербов и вызвал возмущение у зрителей из Литвы.

Перед стартом игры в зале прозвучала песня "Россия, моя любимая" в исполнении певицы Павлины Радованович, где звучат строки: "Россия — большая, великая, светлая, моя дорогая. Носит тебя в сердце Сербия — страна славянская и православная".

А во время самой встречи фанатская трибуна подняла баннер с надписью "Слава России" и вывесила флаг с перечёркнутым логотипом НАТО.

Провокация прозвучала особенно резко на фоне того, что соперником белградцев был литовский "Жальгирис" — команда из страны, активно поддерживающей Украину. Матч завершился победой "Црвены Звезды" со счётом 88:79.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах российская участница Дарья Правилова, выступавшая под нейтральным флагом, устроила демонстративное исполнение гимна России прямо на пьедестале. Её выходка вызвала резкую реакцию со стороны серебряного призёра – 38-летней литовки Дайвы Тушлайте-Рагажинскене.

