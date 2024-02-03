Окончательно определилась судьба вратаря сборной Украины в 'Реале'

Андрей Лунин будет основным голкипером "Реала" до того момента, пока не выздоровеет Тибо Куртуа, сообщает Defensa Central. Первый номер мадридского клуба порвал крестообразные связки колена перед началом сезона.

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Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на тренировочной базе "Вальдебебас" заявил, что именно 24-летний футболист сборной Украины, а не испанец Кепа Аррисабалага будет защищать ворота "Реала". Последние матчи Андрея убедили итальянского специалиста сделать в выбор в пользу нашего соотечественника.

Таким образом Лунин будет стоять в рамке на домашнем дерби с мадридским "Атлетико" (4 февраля). Затем вице-чемпион Испании сыграет в Ла-Лиге с "Жироной" (10 февраля) и 13 февраля сразится с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января стало известно, что руководство "Реала" намерено сохранить Лунина. Андрей получил предложение продлить свое действующее соглашение с "королевским клубом" до лета 2030 года.

14 января "Реал" обыграл "Барселону" (4:1) и в 13-й раз в своей истории завоевал Суперкубок Испании. Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч, отбив 9 ударов.

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Аррисабалаги занял место в воротах, сыграв уже в 11 поединках. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

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