Мадридский "Реал" завоевал Межконтинентальный кубок, обыграв в финале мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0. Вместе с командой этот престижный трофей выиграл и украинский голкипер Андрей Лунин.

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25-летний вратарь сборной Украины провел весь матч на скамейке запасных, но это не помешало ему добавить еще один титул в свою коллекцию достижений. Этот кубок стал 11-м для украинца в составе мадридского клуба.

За время выступлений за "Реал" Лунин успел выиграть 11 трофеев. Среди них – две Лиги чемпионов и два чемпионата Испании. Кроме того, на счету Андрея Кубок и два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА и победа на клубном чемпионате мира.

Нынешний триумф в Межконтинентальном кубке стал очередным свидетельством высокого уровня "Реала", а также ценного опыта, который Лунин продолжает получать в составе одной из лучших команд мира.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин вновь столкнулся с недоверием главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

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