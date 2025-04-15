'Реал' на вылет, ПСЖ собирается в финал, а Кейн снова без трофеев? Анонс вторых четвертьфиналов Лиги чемпионов

Сегодня стартуют ответные игры Лиги чемпионов. И если 2 команды вроде как определились, кто куда, то остальные будут биться не на жизнь. Поможет ли "Реалу" Лунин? Сколько еще отгрузит Левандовски? OBOZ.UA анонсирует, чего ждать в новых матчах главного турнира Европы.

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"Реал" – "Арсенал" (первый матч 0:3)

Ох и феерия была неделю назад в Лондоне! А сколько в сети было видео, где фанаты уничтожают тарелки риса... Можно даже сказать, что Куртуа удалось пропустить только трижды, о чем сказал и его одноклубник Беллингем. Но тот матч уже история, если учесть, как "Реал" умеет и любит делать камбеки в самом престижном турнире Европы. Артета прекрасно понимает свой гандикап и какое давление будет возложено на Арсенал и Райса в Мадриде. Разгромить действующего чемпиона турнира на домашнем поле – фантастика. А вот удержать преимущество и устоять против его трибун – это еще та задача.

Хотя УЕФА говорит, что даже сливочные за все время своих выступлений ни разу не смогли отыграть пропасть в 3 мяча после первого матча ЛЧ. "Арсенал" наверняка вспомнил, что почти 20 лет назад победил "Реал" в плей-офф и дошел до финала Лиги чемпионов и хочет повторения. Не выглядит ли это потенциальным суперсценарием Лиги чемпионов? Обе команды встретятся не в самом лучшем настроении после матчей внутренних чемпионатов. Главное противостояние будет идти именно в воротах: кажется, Анчелотти пора доверить рамку Лунину. Дуэль Райя против украинца была еще одним украшением главного матча среды.

"Интер" – "Бавария" (первый матч 2:1)

Хотя вот где будет главный матч четвертьфиналов. "Интер" все еще пропускает меньше всех команд ЛЧ, "Бавария" все еще теряет важные моменты каждого матча. Итальянцы перед домашней игрой держат два интересных достижения. Во-первых, они забивают в 9 из 10 матчей (помог Мартинес). А еще – выиграют почти каждую игру. Фраттези на 88-й минуте забил такой важный мяч, который помог миланцам ворваться в фантастическую свою девятую победу за тот же период. Немцев в игру вернул опытный Мюллер, способна ли команда сама по себе отстоять право на продвижение в ЛЧ?

Гости все еще не рассчитывают на травмированных Дэвиса, Ито, Мусиала, Ноера и Упамекано. С другой стороны, хозяевам сложнее с имеющимися игроками: Барелла, Павар, Бастони, Мартинес, Мхитарян и Думфрис на карте и могут пролететь мимо потенциального полуфинала только через один случайный фол. Интересная игра ума для коучей. Обе команды имеют яркого лидера в атаке: Мартинес у "Интера", Кейн в "Баварии". Но если Бундеслигу англичанин выиграет, то первый трофей на международной арене снова утекает из рук в самый ответственный момент.

"Астон Вилла" – ПСЖ (первый матч 1:3)

А вот другая английская команда может оставить турнир. "Астон Вилла" хорошо начала с голом Роджерса в Париже, а затем ПСЖ методично растянул свою победу, закрепив ее третьим голом на 92-й минуте. Это взятие ворот парижане называют вишенкой на торте – у них есть комфортное преимущество и даже возможность пропустить. Но не больше одного мяча, потому что тогда бирмингемцы почувствуют привкус крови и будут бежать в новую атаку с поддержкой домашних трибун.

Надо учесть, что дома львы непобедимы в ЛЧ, били даже "Баварию" с "Ювентусом". Именно поэтому Энрике с судьбой иронии прокомментировал сегодняшнюю игру, сказав, что "у нас нет никакой уверенности в проходе дальше, но мы имеем амбиции побеждать". Уже чемпион Франции ПСЖ – второй претендент на победу в ЛЧ, особенно после триумфа над "Ливерпулем". Еще одна английская команда может не стать для них большим испытанием: Дембеле и компания в шести из последних восьми матчей Лиги чемпионов имеют три или более мяча за игру. Наверное, именно этот матч следует посмотреть во вторник, чтобы понять, каким будет полуфинал. Английское дерби? Встреча чемпионов? Или что-нибудь новенькое и дебют "Астон Виллы" затянется?

"Боруссия" - "Барселона" (первый матч 0:4)

Единственная пара, где все предопределено еще до стартового свистка. "Барселона" разбила 4:0 "Боруссию" – команду, которой в нынешней форме не давали и 1% на возможность выиграть Лигу чемпионов. Прошлогодний финалист чудом продолжал двигаться по турниру, но сказка завершилась. Дубль Левандовски, плюс по голу от Рафиньи и Ямаля, красота атакующей силы каталонцев. Гирасси у дортмундцев так и не пробил Щенсного и отправится бороться за любое место команды в еврокубках. Похоже, что пара "Шахтера" и "Боруссии" в Лиге конференций – новая реальность следующего сезона.

УЕФА приводит статистику, что у поляка теперь 105 голов в 131 матче ЛЧ, а 17-летний Ламин – второй самый молодой голеадор четвертьфиналов. Ну и Рафинья, для которого уже нет соперников в гонке бомбардиров. Но не ждите на арене "Боруссии" уступок или второй состав. Флик сказал, что его футболисты молодцы, впрочем, везти запасных он не будет, надо держать форму для нескольких одновременных турниров. Ждать ли от каталонцев повторения разгрома? Безусловно. 4:0 – самая большая победа для блау-гранас в четвертьфиналах. Так было 5 раз и так произошло неделю назад в Испании. Похоже, команда готова еще раз раздавить дортмундцев. Машина неустанно летит к очередному ушастику, его в Барселоне не было уже 10 лет. Суперкомпьютер прогнозировал "Барсе" победу и теперь у него есть все права считать так еще увереннее.