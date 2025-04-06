10 тысяч симуляций. Кого суперкомпьютер назвал победителем Лиги чемпионов

Приближается четвертьфинал Лиги чемпионов. 8 матчей, которые должны определить, кто попадет в полуфинал. Как всегда последние минуты будут влиять на результат, а игроки своими действиями могут изменить все за одну минуту. Но что нам про возможного победителя скажет суперкомпьютер, который уже обновил собственное предсказание по выигрышу в ЛЧ? OBOZ.UA внимательно посмотрел на новые прогнозы – способна ли машина быть точной, когда она жестко ошиблась с "Ливерпулем"?

Видео дня

"Ливерпуль" позорно вылетел. Кто теперь фаворит ЛЧ?

Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов после Этапа лиги стал "Ливерпуль". Причем с таким отрывом, что все думали о невероятном дебютном сезоне Слота во главе красных. Мерсисайдцы имели более 22% на победу и сохраняли самые большие шансы на все возможные турниры, в которых участвовали. Пока за одну неделю не растеряли все расписания на квадрупл. Теперь у них есть только один почти гарантированный трофей – АПЛ.

Вылет "Ливерпуля" значительно сменил пул претендентов. Теперь на первом месте "Барселона" - Opta дает шанс на выигрыш более чем в 20%. Это неудивительно: 2 место общей таблицы, на пути в четвертьфинал уверенно победили "Бенфику", а теперь им случилась "Боруссия", далеко не самая сильная команда этой ЛЧ. У блау-гранас сразу 2 забивных бомбардира: Рафинья и Левандовский. А еще мегаактивный Ямаль и инициативный Бальд. Подопечные Флик, в отличие от ливерпульцев, держат марку и продолжают быть лидером сразу нескольких соревнований.

Ближе к каталонцам подобрались… "ПСЖ". Невероятно, как много удается Энрике – кроме традиционного доминирования в Лиге 1, парижане еще и выбили фаворита. Хотя с таким количеством нереализованных моментов, как против "Ливерпуля", удивительно, что клуб так высоко в списке новых претендентов на кубок. Единственный французский представитель ЛЧ будет сражаться против "Астон Виллы" – и на их выигрыш суперкомпьютер дает 19.3%.

Третий претендент – "Арсенал". Получив 16.8% от машины на выигрыш элитного турнира, Артета точно обрадовался, ведь в свою команду он и сам бы так не поверил. Ситуация сложная: непредсказуемый "Реал" с потерянными перед важными матчами двумя голкиперами. Интересно, какие именно параметры учитывала Opta для своего анализа, если лондонцы не выходили в полуфинал с сезона 08/09. А тут – такой шанс на выигрыш. Вот как выглядит полный прогноз на победителя ЛЧ. Фантастически, насколько низки ожидания от действующего обладателя ушастика:

Остались представители только топовых лиг

В четвертьфинале будут команды всех Топ-5 лиг Европы, но только у 3 стран роскошь двух участников. Англия будет бороться силами "Арсенала" с "Астон Виллой", Германия представлена парадоксальной "Баварией" и уже почти полным аутсайдером "Боруссией". От Испании - два главных гранда, которые могут встретиться в финале ЛЧ, а еще и во внутреннем Кубке сразятся. А вот у Италии и Франции есть остаточные участники - уже упомянутый "ПСЖ" и "Интер". Миланцы после масштабного вылета итальянских клубов в стыках остаются последней командой полуострова; им прочат полуфинал после встречи с мюнхенцами. Интрига жива – предыдущие стадии уже показали, что возможно все, что угодно.

Больше победа нужна Англии?

На кону – дополнительное пятое место для следующей ЛЧ. Но больше чем Англии победа своих клубов нужна Испании. Обе ассоциации имеют по 2 клуба в Лиге чемпионов, однако в других турнирах у испанцев только 2 команды, тогда как у англичан – 3. Кого вы готовы увидеть от англичан? "Ноттингем"? "Борнмут"? "Фулгем"?

Сейчас в рейтинге УЕФА у островных команд общий рейтинг 24.25, тогда как пиренейцы имеют 21.67. Сместить Англию невозможно, 10 тысяч симуляций Opta показали именно такой результат. Итак, львы заберут себе дополнительную путевку в Лигу чемпионов. Испанию догоняет Италия, но только "Интер" не сможет подобраться к другой ассоциации. Кто же тогда от Ла Лиги? Три команды понятны, но компанию им на Этапе лиги составит "Вильярреал", "Бетис" или "Хетафе"?

Мы уже убедились, что суперкомпьютер ошибается – вылет "Ливерпуля" он предсказать не смог. Поэтому стоит ли доверять машине в вопросе победы "Барселоны"? Действительно ли адекватно оценивает результаты "Арсенала"? И способен ли "ПСЖ" хоть когда-нибудь выиграть элитный турнир?