Реакция Дерюгиной на первое за 28 лет 'золото' Украины попала на видео

Президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина эмоционально отреагировала на победу своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. После того, как стало известно, что у 17-летней киевлянки "золото", Дерюгина выдохнула и бросилась обнимать спортсменку.

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Также в кадр попали и эмоции старшего тренера сборной Украины по художественной гимнастике Ириши Блохиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ирина Дерюгина не смогла сдержать слез во время выступления своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. Во время заключительного выступления в личном единоборстве на камеру попала ее реакция.

7 июня Таисия Онофрийчук принесла Украине историческое "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Это первая за 28 лет победа для нашей страны в этой дисциплине. Последний раз украинские гимнастки побеждали в конце 1990-х годов.

В квалификации во время выступления Таисии внимание болельщиков привлекло не только ее мастерство, но и реакция Дерюгиной. Камеры зафиксировали момент, когда она активно поддерживала спортсменку.

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