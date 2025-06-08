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Реакция Дерюгиной на первое за 28 лет "золото" Украины попала на видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,8 т.
Реакция Дерюгиной на первое за 28 лет 'золото' Украины попала на видео

Президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина эмоционально отреагировала на победу своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. После того, как стало известно, что у 17-летней киевлянки "золото", Дерюгина выдохнула и бросилась обнимать спортсменку. 

Видео дня

Также в кадр попали и эмоции старшего тренера сборной Украины по художественной гимнастике Ириши Блохиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ирина Дерюгина не смогла сдержать слез во время выступления своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. Во время заключительного выступления в личном единоборстве на камеру попала ее реакция.

Реакция Дерюгиной на первое за 28 лет "золото" Украины попала на видео

7 июня Таисия Онофрийчук принесла Украине историческое "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Это первая за 28 лет победа для нашей страны в этой дисциплине. Последний раз украинские гимнастки побеждали в конце 1990-х годов.

Реакция Дерюгиной на первое за 28 лет "золото" Украины попала на видео

В квалификации во время выступления Таисии внимание болельщиков привлекло не только ее мастерство, но и реакция Дерюгиной. Камеры зафиксировали момент, когда она активно поддерживала спортсменку.

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