Разыгрывающий сборной Украины дебютировал за мадридский "Реал"

Максим Шульга провел первый матч в составе мадридского "Реала" после перехода в испанский клуб летом 2026 года. Баскетболист сборной Украины помог своей команде разгромить "Басконию" в контрольной встрече со счетом 121:80.

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Дебют Шульги состоялся 6 сентября в предсезонном товарищеском матче. Украинец вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 18 минут 21 секунду.

За это время 24-летний разыгрывающий набрал 15 очков, реализовав все два двухочковых броска, два из трех трехочковых и пять из шести штрафных. Также в его активе пять результативных передач, четыре перехвата и два подбора при двух потерях и одном фоле.

Показатель полезности украинца составил +24. По результативности в составе мадридцев Шульга уступил только аргентинскому защитнику Факундо Кампаццо, который записал на свой счет 25 очков.

Контракт игрока сборной Украины с "Реалом" рассчитан на два сезона и действует до завершения кампании-2027/28. До переезда в Испанию Шульга выступал в системе "Бостон Селтикс", проведя прошлый сезон в НБА и G-лиге.

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