Расплата за 'бунт'? Стало известно, почему Ребров не вызвал вратаря 'Реала' в сборную Украины

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не получил приглашение в сборную Украины на стыковые матчи квалификации к ЧМ-2026 из-за отсутствия игровой практики. Футболист, который на минувшей неделе неожиданно получил игровое время в "королевском клубе" из-за травмы бельгийского конкурента Тибо Куртуа, не попал в заявку национальной команды по техническим причинам.

Об этом информирует The Athletic. Источники издания в Украинской ассоциации футбола (УАФ) опровергли, что у Лунина есть конфликт с главным тренером сборной Сергеем Ребровым. В организации подчеркнули, что состав на матчи плей-офф отбора к первенству мира-2026 был сформирован еще две недели назад, когда вратарь плотно сидел на скамейке запасных.

Именно по этой причине Ребров решил не включать Лунина, который за последнюю неделю провел матчи с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и мадридским "Атлетико" в испанском первенстве, в заявку "сине-желтых". В УАФ отметили, что наставник сборной и Лунина "нет никаких проблем" во взаимоотношениях, а сам футболист рассматривается как один из лучших на своей позиции.

В конце минувшего года в медиа появилась информация о том, что Лунин отказывается приезжать в расположение национальной команды без гарантии выхода на поле. Сам футболист тогда резко отреагировал на слухи.

Поединок в плей-офф ЧМ-2026 состоится 26 марта. Украина – Швеция. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

