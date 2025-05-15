Радикальный шаг: на ЧМ-2025 по хоккею изменили регламент прямо по ходу турнира

Организаторы чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в датском Хернинге и шведском Стокгольме, пошли на радикальное изменение регламента турнира. После инцидента в матче сборных Германии и Норвегии, который остановили из-за луж на площадке, было принято решение об увеличении перерывов между периодами.

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Об этом информирует издание Aftonbladet со ссылкой на ответ Международной федерации хоккея (IIHF). Отмечается, что теперь команды будут отдыхать по 17 минуту в двух перерывах вместо обычных 15. Это сделано для того, чтобы поддерживать высокое качество льда на протяжении каждого поединка.

"Начиная с 15 мая, мы планируем увеличить перерыв с 15 до 17 минуту. Это мера касается обеих арен – в Хернинге и Стокгольме. Мы считаем, что это существенно будет способствовать поддержанию стабильного качества льда в Хернинге. Но для сохранения одинаковых условий на турнире мы будем применять такое же двухминутное продление перерыва для игр, которые проводятся в Стокгольме", – подчеркнули в IIHF.

Накануне на ЧМ-2025 по хоккею сборная США едва не опозорилась в игре с норвежцами, когда упустила победу в основное время, ведя в счете 5:1.

Как сообщал OBOZ.UA, сборные Латвии и Словении выдали сумасшедший период в матче ЧМ-2025 по хоккею, забросив шесть шайб за 11 минут.

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