6 голов за 11 минут: Латвия и Словения выдали безумный период на ЧМ по хоккею. Видео

Сборная Латвии одержала впечатляющую победу над командой Словении в третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Хернинге и Стокгольме, – 5:2. Бронзовые призеры первенства-2023 и их соперники выдали яркий матч, в котором подарили зрителям невероятный второй период.

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В стартовой 20-минутке команды присматривались друг к другу и не особо проявляли активность в атаке. Свидетельством этому являются всего 13 бросков на двоих и нули на табло.

Зато после первого перерыва соперники устроили настоящую голевую феерию. Всего за 11 минут игрового времени им удалось забросить шесть шайб. Счет открыли словенцы, однако затем пропустили три гола в ответ.

Интересно, что всего за 52 секунды середины периода команды обменялись тремя шайбами, а сама 20-минутка завершилась со счетом 4:2 в пользу латвийцев.

Словения выходила на решающий отрезок игры с задачей отыграться, однако откровенно его провалила. За весь третий период балканские хоккеисты нанесли всего два удара по воротам соперника. В итоге они пропустили еще один гол и разгромно проиграли.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на чемпионате мира-2025 по хоккею матч Германии и Норвегии были вынуждены прервать на 20 минут.

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