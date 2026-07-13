Путинист Плющенко, сын которого сбежал в сборную Азербайджана, заговорил о деградации в России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко откровенно высказался о том, что в российском фигурном катании происходит полная деградация из-за отстранения от международных соревнований. Именно этим он объяснил переход своего сына Александра в сборную Азербайджана.

Видео дня

Об этом Плющенко заявил в интервью Lotus Media, пишет портал Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также пожаловался на то, что в РФ его ребенок "никому не нужен был", так как "говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами"

"Мы сейчас едем в Азербайджан. Будем тренироваться. Конечно, у нас здесь идет деградация. Ездить там в Киров, Пермь – это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов. Я очень рад, что сейчас Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания России в лице Антона Сихарулидзе довела, сейчас выпускают наших спортсменов. Пусть это пока по одному спортсмену, пусть пока наши взрослые спортсмены не допущены до Гран-при, но, по крайней мере, этот шаг вперед пошел", – сказал Плющенко.

Ранее решение бывшего фигуриста, который яро поддерживал Путина, отпустить сына в Азербайджана вызвало истерику в РФ. А фанаты едко высмеяли сына Плющенко за объяснение смены гражданства.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Государственной думы Виталий Милонов набросился с жесткой критикой на Александра Плющенко после смены гражданства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!