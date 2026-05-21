'Он допустил огромную ошибку'. В Госдуме набросились на Плющенко за его скандальный поступок

В Госдуме резко прокомментировали решение знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенка отдать сына Александра в сборную Азербайджана. Депутат Виталий Милонов раскритиковал ситуацию и заявил, что ответственность за выбор лежит на отце спортсмена.

Видео дня

По словам Милонова, несовершеннолетний фигурист не мог самостоятельно принять подобное решение, поэтому оценивать стоит действия Евгения Плющенко.

Он подчеркнул, что ожидал другого исхода от спортсмена, который ранее демонстрировал лояльную позицию, и добавил: "Плющенко допустил огромную ошибку". Также депутат отметил, что в стране "огромное количество других спортсменов, которые так не поступают", и заявил, что профессиональные интересы не должны ставиться выше государственной принадлежности.

В комментариях россияне высказали мнение, что поступок Плющенко добавит ему проблем на родине.

Стоит отметить, что смена спортивного гражданства сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вызвала бурную реакцию в российских медиа и среди болельщиков. Особенно активно обсуждают тот факт, что сам фигурист годами публично выступал с патриотическими заявлениями, поддерживал диктатора РФ Владимира Путина и критиковал спортсменов, уезжавших из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!