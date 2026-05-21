Предательство Плющенко вызвало истерику в России

Смена спортивного гражданства сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вызвала бурную реакцию в российских медиа и среди болельщиков. Особенно активно обсуждают тот факт, что сам фигурист годами публично выступал с патриотическими заявлениями, поддерживал диктатора РФ Владимира Путина и критиковал спортсменов, уезжавших из России.

На одном из крупнейших российских спортивных сайтов вышел материал с заголовком: "Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну". В статье подробно напомнили о многочисленных заявлениях Евгения Плющенко в поддержку российских властей, его участии в Putin Team, агитации за поправки в конституцию РФ и работе доверенным лицом Путина на выборах 2024 года.

Авторы также привели прежние высказывания Плющенко против смены спортивного гражданства. В 2022 году он заявлял, что "искренне не понимает", как спортсмены могут отказаться от своей страны ради выступлений на международных турнирах.

На этом фоне решение 13-летнего Александра Плющенко перейти под флаг Азербайджана вызвало волну насмешек и критики в комментариях. Пользователи обвиняли семью фигуриста в лицемерии и "лжепатриотизме".

"Ну такие ура-патриоты обычно первыми и бегут. Горланить это много ума не надо", – написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил: "Так это ж классика, чем громче они орут про великого вождя и партию, тем дальше от вождя и партии держат своих детей и капиталы".

Некоторые комментаторы высмеивали сам переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана. В обсуждении появились шутки про "Гном Гномыча оглы" и "Гном Гномзаде".

Часть пользователей связала переход с отсутствием у сына Плющенко серьезных перспектив в российском фигурном катании. "Что должно было случиться, чтобы Саша Плющенко отобрался бы в сборную РФ? Как минимум 20 человек одновременно травмироваться", – написала одна из участниц обсуждения.

В комментариях также вспоминали, что академия Плющенко ранее уже отпускала спортсменов под флаги других стран, хотя сам фигурист публично критиковал подобные решения.

