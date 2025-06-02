Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на Международную федерацию хоккея (IIHF) после недопуска сборной России на Олимпиаду-2026. Депутат Государственной думы назвал болотом соревнования и в угаре высказался о величии этого спорта в РФ.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот отметил, что российский спортивные функционеры и болельщики зря надеялись на допуск команды из РФ к Олимпиаде-2026.

"Это решение было принято в последний момент? Нет. Печально все это. Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. А нам надо развивать хоккей в стране. КХЛ и молодежные лиги у нас на подъеме. Недавно матч молодежных команд собрал 11 тысяч зрителей – это отличный результат. Пусть они сами колупаются в своем болоте под названием чемпионат мира, который никому не нужен. А нам нужно у себя в стране развивать хоккей, двигаться вперед", – сказал Фетисов.

Российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессора в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты чемпионата мира по хоккею 2025 года привели к абсурду, когда отстраненная России возглавила рейтинг IIHF.

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