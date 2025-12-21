Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает российских фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова олимпийскими чемпионами, несмотря на официальное перераспределение медалей Игр-2022. Эти слова вызвали резкую реакцию среди российских болельщиков фигурного катания, которые увидели в заявлении игнорирование спортивных фактов и угрозу едва начавшейся "нормализации" с международными структурами.

Комментируя ситуацию, Песков сослался на позицию своей супруги Татьяны Навки и подчеркнул, что для команды результат остается чемпионским независимо от решений спортивных инстанций. "Она называет их олимпийскими чемпионами. Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы", — сказал Песков в интервью "РИА Новости".

На Олимпиаде-2022 сборная России первоначально выиграла командный турнир фигуристов, в составе которой выступали Синицина и Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк.

В июле прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022 в командном турнире. Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира ОИ-2022 в Пекине, присудив сборной России "бронзу" вместо "золота" – из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Заявление представителя Кремля спровоцировало бурю критики со стороны болельщиков, которые напомнили о спортивных результатах и юридической стороне вопроса. Один из пользователей задался вопросом: "Что эта башка говорящая молвит?" — другой поддержал, усомнившись в адекватности подобной позиции и отметив, что подобные слова могут обернуться новыми санкциями для спортсменов.

Часть болельщиков подчеркнула, что дуэт уступал соперникам как в командном, так и в личном турнирах, а потому называть их чемпионами некорректно. "Пургоносец доболтается, выгонят опять даже тех, кого понемногу допускают", — написал один из комментаторов, указав, что подобные заявления вредят отношениям с МОК и международными федерациями.

Звучали и более резкие фразы. Пользователи называли фигуристов "очередными чемпионами сердец", сравнивали ситуацию с "мантрами" вместо наказания виновных и указывали, что звания и титулы нельзя раздавать словами.

