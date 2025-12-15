ПСЖ поиздевался над вратарем сборной России, стерев его с командного фото

Российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова стерли с общекомандной фотографии, которая была сделана перед вылетом на матч Межконтинентального кубка. При этом на видео, опубликованном вскоре после этого, представителя страны-агрессора можно увидеть.

Видео дня

Снимок и ролик были выложены на странице ПСЖ в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Игроки французской команды выстроились перед самолетом, на котором они отправились в Катар, где действующие победители европейской Лиги чемпионов сыграют за почетный трофей с бразильским "Фламенго".

Сафонов, который вошел в заявку ПСЖ на матч, позировал вместе со своими партнерами для видео. Однако на отдельном снимке SMM-работники парижского клуба стерли изображение россиянина. Любопытно, что в кадре можно увидеть ноги вратаря.

13 декабря российский вратарь впервые вышел в основном составе вместе с защитником сборной Украины Ильей Забарным. Это произошло в матче чемпионата Франции с "Мецем", который ПСЖ с трудом обыграл на выезде 3:2. При этом на камеру попали истинные отношения футболистов.

Не так давно появилось видео из самолета ПСЖ, где Забарный идет по салону, приветствуя партнеров по команде, обмениваясь рукопожатием и с Сафоновым.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины и вратаря национальной команды РФ.

