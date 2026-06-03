Красные за треп и наказание за ауты. На ЧМ-2026 введены новые правила по футболу: что нужно знать фанатам

До Чемпионата мира-2026 остаются считанные дни. И самое время взглянуть на правила, ведь футбол станет совсем другим от того, что мы видели раньше. ФИФА разработала целый набор правил, что замен, наказаний, воды и прочего – время в них разобраться. Все детали рассказывает OBOZ.UA.

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Правило 8 секунд для голкипера досталось и Мундиалю

В топовых европейских чемпионатах мы это уже видели. Это не про выбивание мяча от ворот, а именно про возвращение его в игру вратарем, когда паузы нет. Если не видели, то работает это так: голкипер перехватывает мяч во время контратаки соперника и держит его в руках. Судья молча отсчитывает первые 3 секунды, затем поднимает руку и показывает последние 5, сгибая пальцы. Если игра за это время не возобновится и мяч не будет выбит или на газоне, то команда соперника получает право на угловой.

За плохие замены теперь будут наказывать

Помните, как замена игрока бесконечно тянула время? Когда футболист бежал куда-то к угловому флажку и медленно шел к зоне, откуда его могли заменить? Недавно ФИФА изменила правила и позволила покидать поле через ближайшую его границу. Но и для этого алгоритма придумали как тянуть время – игрок получал сигнал, что именно его заменят, и заходил ближе к центральному кругу, чтобы идти как можно дольше. Поэтому в июне увидим очередное обновление: на ЧМ-26 игроки будут иметь только 10 секунд, чтобы покинуть поле. 11 секунд и более – и вы подставили команду. Футболист все равно должен уйти, но свеженький игрок целую минуту просто будет ждать! То есть его команда умышленно будет бегать вдесятером целых 60 секунд. Это правило направлено против умышленных задержек, особенно в конце матчей.

Ауты больше не будут тактическим методом?

Обратный отсчет будет и для аутов. Все для того, чтобы игра восстанавливалась быстрее. Нововведение – 5 секунд. Вернуть мяч к игре надо за такой короткий промежуток времени с момента подхода к боковой линии. Такое же правила будет для ударов от ворот – выбивайте как можно быстрее. Если нарушить эти правила, то соперник так же получает угловой или забирает аут себе. Интересно, как это сломает сборные, которые делают ставку на насыщение штрафной, если у них не будет на это достаточно времени?

Говорить с закрытым ртом нельзя

История Зидана теперь снова возможна. Помните тот его удар головой в грудь Мальдини 20 лет назад? Специалисты по видеоповторам смогли определить, что именно сказал итальянец. Со временем этот аспект и улучшение качества изображения стало причиной, почему футболисты начали закрывать рот ладонями – и во время личного общения, и во время конфликта с соперниками. Как следствие, появилось много обвинений в расизме, неуважении и других нарушениях. Поэтому ФИФА заявила, что на Чемпионате мира прикрывать рот нельзя, за это сразу будет удаление и потом штраф. Попробуем не упоминать, что это отсылка к протестам на ЧМ-22 во время нарушения прав человека в Катаре, да? А еще игроки будут удалены, если будут покидать поле, протестуя против решения судьи.

Жёлтые карточки теперь не просто карточки

ФИФА прописала, что этим летом мы увидим, как VAR проверяет вторую желтую, если она выдана ошибочно. Разговор с судьей, если ты не капитан, тоже запрещен, будет желтая, как это уже ввели в европейских чемпионатах. Матчей стало больше и этапов тоже, списывать желтые будут иначе: до четвертьфинала будет аж 5 матчей, поэтому любые два предупреждения карточками за этот период приведут к дисквалификации. А списывать их будут после первых трех игр группового этапа и снова на стадии четвертьфинала.

VAR не должен создавать часовые паузы

Такие новые проверки не должны затягивать время, их задача – быстро исправлять очевидные ошибки. VAR не должен пересматривать каждый эпизод, а лишь сделать так, чтобы игра была честной. Если же проверка создает еще одну длинную паузу, это противоречит быстрому ходу матча, на что направлены все остальные наказания. Будем откровенны, мы насмотрелись на длинные встречи без результатов и без угроз, поэтому 90 минут искусственных пауз (тем более не на футбольное зрелище, а на просмотр повторов), чтобы ритм сохранялся.

Больше заботы о здоровье игроков

Во время прошлых ЧМ и во время финалов еврокубков уже были паузы на воду. А в Штатах ожидают чрезвычайную жару, поэтому перерывы на гидратацию будут в стиле НФЛ. Это не короткие паузы, а полноценные 3 минуты перерыва посреди каждого тайма (22 и 67 минуты). Аналитики уже называют это серьезным изменением для тренеров в тактическом управлении. То есть, футбол станет не два по 45, а игрой в четыре периода. При чем, неважно жара или дождь – перерыв для воды прописан обязательным.

Будет и еще одно правило, которого пока не было в топовых чемпионатах. Мы часто видели, как игроки падали на газон в пределах поля, чтобы дождаться медиков и не дать возобновить матч. Поэтому теперь все будет иначе: если медицинскую помощь оказывают на поле, футболист потом должен подождать не менее минуты после возобновления игры. Да, ФИФА придумала очень много для того, чтобы игра не замедлялась.