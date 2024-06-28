Против Реброва. Зинченко устроил конфликт в сборной Украины, – Бурбас

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликте в сборной Украины по футболу между Сергеем Ребровым и Александром Зинченко. Инцидент якобы случился несколько месяцев назад, но Бурбас не выносил ее в эфир, чтобы не навредить команде на Евро-2024.

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Лишь после того, как "желто-синие" вылетели с чемпионата Европы, он решился раскрыть этот инсайд про ситуацию в лагере сборной.

"Был не открытый, но почти открытый конфликт Зинченко – Ребров. Подтвержденная у меня информация из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю. Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто", – заявил Бурбас.

Журналист отметил, что ситуация в итоге не была пущена на самотек.

"Я хотел бы завершить эту историю тем, что этот конфликт был исчерпан. Ребров и Зинченко поговорили. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. Все окей, они пожали руки", – сказал Бурбас.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

В третьем туре Евро-2024 сборная Украины не смогла обыграть Бельгию. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

Украина стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками.

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