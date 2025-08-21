'Просто сливают Шовковского': легенда 'Динамо' раскритиковал футболистов команды перед матчем Лиги Европы

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил мнение о том, что игроки команды хотят избавиться от наставника Александра Шовковского. По его словам, очень часто динамовцы ведут себя на поле совершенно безвольно, как это было, например, в противостоянии с кипрским "Пафосом" в Лиге чемпионов.

Об этом Сабо заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Бывший наставник сборной Украины, комментируя предстоящий матч "Динамо" с тель-авивским "Маккаби" в финальном раунде отбора Лиги Европы, отметил, что не видит преимущества киевлян в этом матче и не понимает, за счет чего команда может прибавить.

"Будет тяжело. Я не знаю, за счет чего "Динамо" может прибавить за неделю. Иногда у меня складывается такое впечатление, что футболисты просто сливают Шовковского и поэтому так безвольно играют. Менять ли Шовковского? Я не хочу вмешиваться в эту тему. Он главный тренер и согласился на эту роль. Но то, что Шовковскому явно не хватает опыта, я могу сказать. Это видно по играм, особенно с "Пафосом". Я смотрел на эти матчи и думал: а чем игроки занимаются на поле, есть ли у них вообще тренировки?" – резюмировал Сабо.

Отметим, что игра украинцев и израильтян состоится в четверг, 21 августа. OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч "Маккаби" – "Динамо", который начнется в 21:00 по киевскому времени.

