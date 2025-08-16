Киевское "Динамо" начнёт борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы 21 августа. В первом матче плей-офф квалификации украинский клуб сыграет против "Маккаби" Тель-Авив на стадионе TSC Arena в сербском городе Бачка-Топола. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "2+2". Смотреть игру можно будет по подписке в медиасервисе Megogo или через платформу Киевстар ТВ.

Чтобы получить бесплатный доступ, достаточно установить приложение "Киевстар ТВ" на смартфон или Smart TV либо открыть сайт сервиса, авторизоваться по номеру телефона и ввести промокод 2UPL2. После этого канал будет доступен бесплатно в течение семи дней.

Ответный матч между командами состоится 28 августа в польском Люблине на стадионе "Арена Люблин". Продажа билетов уже стартовала: стоимость варьируется от 49 до 600 злотых в зависимости от категории.

Победитель противостояния получит место в основном раунде Лиги Европы, а проигравший продолжит сезон в Лиге конференций.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не смог ответить, победит ли "Динамо" своего соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, "бело-синие" не смогли пройти "Пафос" (0:1, 0:2) в квалификации Лиги чемпионов и продолжат борьбу за Лигу Европы. На пресс-конференции Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды.

Отметим, что после вылета "Динамо" из квалификации Лиги чемпионов от киприотов в украинском спортивном сегменте интернета начали активно распространяться слухи о якобы скорой отставке Шовковского.

