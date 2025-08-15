Киевское "Динамо" вылетело от кипрского "Пафоса" из Лиги чемпионов, проиграв двухматчевое противостояние с общим счетом 0:3. Теперь подопечные тренера Александра Шовковского встретятся с "Маккаби" из Тель-Авива за право сыграть в основной сетке Лиги Европы.

Первая встреча команд состоится в четверг, 21 августа, на стадионе TSC Arena в сербской Бачке-Тополе. Ответную игру примет "Арена Люблин" 28 августа.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не смог ответить, победит ли "Динамо" своего соперника. По расчетам нейросети, шансы украинской и киевской команды на выход в основной раунд Лиги Европы одинаковы.

"Поражение от "Пафоса" в Лиге чемпионов может свидетельствовать об определенных проблемах в игре "Динамо", в частности в обороне и реализации моментов. Прогноз: шансы "Динамо" выйти в групповой этап Лиги Европы оцениваю как 50/50. "Маккаби" Тель-Авив – серьезный соперник, но не непобедимый. Все будет зависеть от тактической подготовки, формы игроков и умения "Динамо" использовать свои сильные стороны, в частности быстрые контратаки и опыт еврокубковых матчей. Если киевляне смогут избежать ошибок в обороне и реализовать свои моменты, они имеют хорошие шансы пройти "Маккаби", – резюмировал Grok.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал команду за вылет от "Пафоса" в Лиге чемпионов.

