'Просто нет сил': Ребров ответил, почему сборная Украины ни разу не ударила по воротам Франции в матче отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Реброва назвал слабый контроль мяча причиной того, что его команда не нанесла ни одного удара по воротам Франции в матче отборочного турнира ЧМ-2026. Наставник "сине-желтых" отметил, что если в первом тайме наши футболисты не давали сопернику пространства, то во втором развалились, пропустив четыре мяча.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после игры в Париже, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола. По словам тренера главной команды страны, постоянная игра в обороне лишила его подопечных физических сил проводить контратаки.

"В первом тайме мы дисциплинированно оборонялись и почти ничего не позволяли сопернику. А во втором, к сожалению, уступили – 0:4. Мы не цеплялись за мяч. Кое-где мы его контролировали, но не доводили до штрафной площади и не создавали моменты – выходили в атаку небольшими силами. Франция очень хорошо и быстро работала с мячом, и отобрать его было чрезвычайно трудно. Из-за этого, к сожалению, моментов мы не создали. Когда ты долго обороняешься, у тебя просто нет сил для контратак", – сказал Ребров.

Теперь 16 ноября сборной Украины нужно выигрывать у команды Исландии, чтобы выйти в плей-офф квалификации к мундиалю-2026.

