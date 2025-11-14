25 безответных ударов, серьезно? Почему матч Украины против Франции получился классным и беззубым. Тактический обзор игры

Один из лучших матчей в исполнении сборной Украины прошел вчера в Париже. В рамках отбора на ЧМ-26, желто-синие сыграли с Францией. Несмотря на поражение 2:0, это был интересный футбол с почти всегда уверенным противостоянием подопечным Дешама, которые точно не находились в роли европейских мастодонтов. За счет чего Ребров настроил такую интересную, хоть и проигранную, игру для Украины? Рассказывает OBOZ.UA.

Стартовые составы

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Канте, Коне, Олисе, Шерки, Барколя, Мбаппе

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Сваток, Михавко, Михайличенко, Очеретько, Ярмолюк, Назарина, Гуцуляк, Яремчук

Первый тайм. Лучший тайм сборной за последние несколько лет

Ожидаемо мы начинали вторым номером. Франция побежала цепляться за удары и проверяла фланги. Впереди находились 8 игроков, а все футболисты хозяев находились на нашей половине; даже Меньян поднимался почти до центрального круга. Ребров удивил нетрадиционным выбором стартовой одиннадцатки, даже Дешам такого не ожидал. Но несмотря на это, за 16 минут Трубину дважды пришлось спасать ворота.

Украина же находилась в поиске зацепок. Очень низкий и плотный блок позволял обрезать возможности соперника, Олисе и Шерки постоянно кто-то закрывал, а в таком перенасыщенном кусочке поля находилось около 15 игроков, все мешали друг другу. Однажды нам удалось создать интересный эпизод: мы зажали Упамекано, Михайличенко почти забрал мяч, но спешка привела к потере. Желто-синие уже знали, что Исландия взяла свои 3 очка, поэтому и летели бороться за результат.

Понравилось, что украинцы не выглядели обреченными. Да, мы слишком поверили в то, что удается быть с мячом, поэтому снова была спешка, его старательно выгребали, что хотели как можно быстрее доставить вперед. Основную роль в этом имели Очеретько и Ярмолюк, да и Яремчук пытался закрыть передачу между центрбеками. Каждые 2 минуты Франция начинала новую атаку и заново подходила к нашей штрафной, но классно работали защитники: Забарный и Сваток один в один не проигрывали там, где соперники могли пробежать к нашим воротам. А вот от опорной зоны требовалось больше ответственности, за первый тайм из их зоны пришло множество ударов.

Основная битва шла на флангах, где Караваев и Михайличенко должны были принимать бой против Олисе и Барколя. Правильно выбранная стратегия в 5 номинальных защитников позволяла тем ошибаться, потому что Забарный, Сваток и Михавко были готовы страховать. Ну а Михавко продолжал феерию - после суперигры против "Зрински", он и вчера был хорош, особенно в подкатах против центровых.

Франция оставалась Францией: технично, быстро, доминантно. Но снова и снова они упирались в крепость перед воротами Трубина. Похоже, что голкипер увидел оборону, лучше португальской, и подхватил эту смелость, 3 сногсшибательных сейва. 37-я минута продемонстрировала наше качество. Это была длинная атака, волна за волной, тогда 8 футболистов Дешама были метрах в 10 метрах от наших ворот. Но вингеров с фантастическим спокойствием накрывали по двое футболистов, сверхширокий футбол закрывали вовремя поставленной ногой. Даже Мбаппе не мог найти возможность для традиционного прорыва. Тяжело, но красиво.

Первый тайм приятно удивил. В нем не было моментов, но была красивая и отчаянная игра от украинцев. Мы ничего не создали, удары были только по нашим воротам, но какое же классное впечатление. Будто те футболисты, кто не ожидал выхода со старта, увидели свои фамилии и включились в борьбу за важные баллы для таблицы. А еще и атаке пытались помогать, несмотря на концентрированную оборону у владений Меньяна. Впервые за долгое время ближайший резерв сборной дал такой хороший результат.

Второй тайм. 4 ошибки - 4 гола

Началось все с VAR. Впервые (и в последний раз) мы дошли до чужих ворот - и сразу Упамекано влупил по ноге Назарины в своей штрафной. Внезапно мы получили возможность пробить пенальти, но немножко не хватило до фола. Напряжение в воздухе было таким, что можно было зарядить все телефоны в Париже. И это напряжение привезло одиннадцатиметровый в ответ. Михавко не успел за Олисе, а тот не мог не упасть. Мбаппе вернул нас в вайб Милевского, паненка на стиле. 0:1.

Украина нуждалась в плане Б. Начальные установки выдержали весь первый тайм, но умные тактические изменения от Дешама напомнили хозяевам, кто они на самом деле. Настоящая спортивная злость проявилась от всей Франции, особенно угрожающим стал Мбаппе. За начальные 5 минут второго тайма он пробил больше, чем за весь первый. У нас такого не было.

А вот Украина потеряла плотность. Удары по нашим воротам пошли и из-за пределов штрафной, и в нескольких метрах от ворот, футболисты не успевали накрывать многочисленные разрезные передачи. Теперь французы выполняли их издали, а не в упор, что позволило обойти низкий блок и развалить ту самую плотность желто-синих. Не сказать, что мы устали, скорее искали настрой на новый формат игры. В последний момент спасала только отчаянная игра на отбой и сейвы Трубина.

Несмотря на ошибку, Михавко заслуживал награды, именно киевский игрок возглавил защиту. Он четко выполнял подкаты (кроме одного на пенальти), а когда игра застревала на флангах, поднимал линию офсайда и за футболку оттягивал Мбаппе подальше от Трубина, чтобы у ворот никого не было. Хороший дебют за сборную от динамовского защитника, жаль, что с таким привкусом. В центре тоже классно выступил Ярмолюк, который несколько раз брал игру на себя, бросаясь на прорыв. Опытом его съедали Черки с Динем.

Чем ближе было к концу игры, тем больше возрастало давление перед воротами. Французы заменами усилили атакующую линию, каждый новичок получил свой участок поля, где мог дрызгать и зарабатывать себе славу. К сожалению, Ребров смог подобрать новую схему под Дешама, который знал, что сделать, когда игра не идет. Даже свежие запасные не усилили ни одно из звеньев желто-синих. Больше мы не пропускали, но до атаки так и не дошли. Начались локальные ошибки - и привез Ярмолюк. Его обокрали там, где нельзя было, прямо перед воротами, а дальше оборону раскатали. Олисе наработал на гол и увидел свою фамилию на табло. 0:2.

Впечатление смешанное. Первый тайм отправил Францию где-то на задворки европейского футбола. Второй получился неплохим и большую часть времени мы были на своем месте, но... Обидно, что к поражению привели две стратегические ошибки. Украинцы держались, украинцы бились, но в определенных моментах позволяли себе много думать и теряли мяч. Именно так зашли еще 2 гола. Да, мы были готовы принять поражение с таким количеством ударов. Но не 4:0 с полным отдыхом Меньяна и беззубостью нападения на 0 ударов даже просто куда-то в сторону ворот.

4:0 - Украина разгромлена в Париже. Несмотря на красивую игру и спутанные карты для Мбаппе и компании в первом тайме, после перерыва класс взял свое и Франция стала на поле сильнее. Наша сборная выглядела слабо последние 45 минут и это ужасно. Франция шагает дальше напрямую. Следующий матч против Исландии станет решающим для второго места в таблице и возможной путевки на Чемпионат мира.