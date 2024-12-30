Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) не сможет победить Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. Глава компании Matchroom Boxing отметил, что украинец находится на совершенно другом уровне, чем другие представители супертяжелого веса.

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Такое мнение Хирн выразил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Промоутер бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) подчеркнул, что своими победами над его подопечным и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) доказал свой высокий класс и статус фаворита в любом поединке.

"Я просто думаю, что Усик слишком хорош. Слушайте, конечно, Дюбуа может ударить, он полон уверенности в себе в данный момент, но я не вижу, чтобы он победил Усика", – сказал Хирн.

Усик и Дюбуа встречались в августе 2023 года. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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