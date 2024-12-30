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Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) не сможет победить Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. Глава компании Matchroom Boxing отметил, что украинец находится на совершенно другом уровне, чем другие представители супертяжелого веса.

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Такое мнение Хирн выразил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Промоутер бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) подчеркнул, что своими победами над его подопечным и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) доказал свой высокий класс и статус фаворита в любом поединке.

Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

"Я просто думаю, что Усик слишком хорош. Слушайте, конечно, Дюбуа может ударить, он полон уверенности в себе в данный момент, но я не вижу, чтобы он победил Усика", – сказал Хирн.

Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик и Дюбуа встречались в августе 2023 года. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

Промоутер Джошуа дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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