Раскрыт смысл загадочных слов Фьюри о завершении карьеры

Бывший чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил о завершении карьеры после двух поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО). При это в своем обращении Цыганский король использовал загадочную идиому, намекнув на то, что не согласен с результатами боев в с украинцем.

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Объясняя свое решение, Фьюри сказал: "Закончить хочу этим: Дик Терпин носил маску", пишет Metro.co.uk. Журналист объясняют, что Дик Терпин – известный разбойник первой половины XVIII века, который был казненным в 1739 году в возрасте всего 33 лет.

Его образ был романтизирован в нескольких произведения, а выражение "Дик Терпин носил маску" означает намек на то, что пока преступник пытался скрыть свою личность, другие совершали свои правонарушения открыто. Таким образом, Тайсон снова заявил об ограблении в боях с Усиком.

Сразу после реванша с украинцем Фьюри заявил, что он выиграл поединок в несколько раундов и не согласился с решением судей. А поражение в первом поединке против Усика британец объяснил войной в нашей стране.

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше.

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