Президент World Athletics выступил с заявлением по России перед стартом Абсолютного чемпионата мира

Президент Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что международная федерация легкой атлетики не рассматривает возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом он рассказал перед стартом Абсолютного чемпионата мира-2026, который с 11 по 13 сентября пройдет в Национальном легкоатлетическом центре в Будапеште.

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Турнир впервые объединит сильнейших легкоатлетов мира в одном соревновании.

"Наша позиция не изменилась. Народ Украины знает позицию Международной федерации легкой атлетики, и мы придерживаемся ее. Это, на нашу думку, наилучшим образом соответствует интересам спорта и его целостности", – цитирует Коу "Суспильне.Спорт".

Главу World Athletics также спросили, оказывают ли на федерацию давление обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета, который призывал отменить ограничения на участие россиян и белорусов.

"Я прошел через много вызовов за жизнь. Но я редко чувствую себя под давлением", – ответил 69-летний британец.

Как сообщал OBOZ.UA, World Athletics является одной из немногих спортивных федераций. которая по прежнему сохраняет решение о недопуске российских и белорусских легкоатлетов к международным соревнованиям, принятое после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним. что от Украины в соревнованиях в Будапеште выступят пять представителей Украины: три спортсменки в женских прыжках в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, а также Олег Дорощук в мужских прыжках в высоту и Михаил Кохан в метании молота.

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