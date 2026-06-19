Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметился совершенно позорным поступком на чемпионате мира 2026 года. Во время одного из матчей турнира в США, Мексике и Канаде итальянский функционер оставил свой автограф на флаге России.

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Соответствующее видео опубликовал пропагандистский портал Чемпионат.com. Отмечается, что эпизод произошел во время игры групп В между сборными Канады и Катара. Одни из болельщиков из РФ оказался рядом с ложей для почетных гостей, где находился Инфантино.

Глава ФИФА с удовольствием откликнулся на просьбу представителя страны-агрессорки оставить на флаге свой автограф. Инфантино не смутило, что таким образом он публично демонстрирует лояльность российскому террористическому государству.

"Неожиданно оказалось, что Инфантино сидел совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли, чтобы сфотографироваться – он был абсолютно не против, даже с флагом. По-русски с нами говорил: "Хорошо, спасибо". Охрана была, но вела себя очень лояльно", – рассказал россиянин.

Ранее представители страны-агрессорки отметились демонстрацией символики РФ на открытии чемпионата мира. Они также похвастались, как обманули стюардов на арене в Мехико.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков нелепо назвал законным появление флага РФ на открытии чемпионата мира.

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