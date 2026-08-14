Белград аплодирует, Приштина возмущается: чем грозит Украине косовский скандал. Интервью с Мережко

Во время первого визита президента Украины в Белград вопрос о Косово неожиданно оказался в центре внимания, хотя главной целью поездки было укрепление отношений с Сербией и поиск важных для Украины сфер сотрудничества. Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не признает независимость Косово, формально не стало изменением украинской политики. Киев придерживается этой позиции еще с 2008 года. Проблема в другом – в политическом контексте, в котором оно прозвучало.

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В результате, Белград получил дипломатический бонус, а Приштина – повод говорить о неуважении и двойных стандартах. Для Украины это особенно неудобно, поскольку Косово после начала полномасштабной войны стало одним из самых проукраинских обществ на Балканах. В то же время, Сербия продолжает балансировать между ЕС и Россией, открыто игнорируя западные санкции против Москвы. Поэтому Киев оказался перед сложной дилеммой: насколько далеко можно заходить в сближении с Белградом, не теряя политического доверия Приштины и Тираны.

Косовская тема для Украины гораздо сложнее, чем простая дипломатическая уступка Белграду. Россия годами использует косовский прецедент для оправдания собственной агрессивной политики, пытаясь поставить в один ряд Косово, Крым, Донбасс и другие оккупированные украинские территории. Но Косово и российская оккупация Украины – юридически и исторически не тождественные ситуации. Косово провозгласило независимость в 2008 году после войны. По состоянию на 2026 год страну признают более 100 государств – членов ООН. В 2010 году Международный суд ООН пришел к выводу, что само провозглашение независимости не нарушило международного права. Поэтому сравнивать Косово с российской оккупацией Украины напрямую не стоит. Это разные конфликты, разные обстоятельства и разное развитие событий.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Что касается вопроса о Косово, который возник во время первого визита Зеленского в Сербию. Да, позиция Украины не нова, страна придерживается ее с самого начала провозглашения независимости Косово, но стоило ли публично акцентировать на ней именно в Белграде, рискуя утратить доверие Косово и Албании? И главное – можно ли было избежать скандала, сохранив неизменную позицию, но не создавая впечатления поддержки сербской концепции?

– Прежде всего, если говорить в целом, этот визит был очень важным. Балканы действительно остаются сложным регионом, где нужно проявлять особую дипломатическую гибкость и очень искусно маневрировать. В целом это удалось, поэтому западные обозреватели оценивают визит президента Зеленского в Сербию положительно, ведь он в определенной степени ослабляет влияние России. Вместе с тем прозвучало это заявление, которое вызвало резонанс. Лично я не считаю это заявление негативным. Я не имею права говорить от имени президента или интерпретировать его слова вместо него, поэтому могу выразить лишь собственную позицию – как я понял это заявление. Прежде всего, президент не сказал ничего нового. Существует традиционная дипломатическая и политическая позиция, согласно которой Украина поддерживает территориальную целостность Сербии. Здесь нет ничего нового. Кстати, все те страны, которые признают суверенитет и государственность Косово, также заявляют о поддержке территориальной целостности Сербии. Это общий принцип международного права, поэтому и здесь ничего нового сказано не было.

Что касается того, что Украина на сегодняшний день не признает Косово отдельным государством, это просто констатация факта. Но жизнь очень динамична, ситуация меняется, всё больше стран признают Косово как отдельное государство. Поэтому мы не можем предсказать, какой будет ситуация в будущем. В то же время очень важно правильно соблюдать баланс, чтобы у нас было как можно больше сторонников и союзников, а тех, кто относится к Украине не слишком дружелюбно, можно было дипломатическим и политическим путем нейтрализовать или перетянуть на свою сторону. Обычно, когда происходят такие визиты, особенно в регионе, где страны имеют сложные геополитические отношения, стоит охватить несколько государств. На мой взгляд, можно было бы, например, совершить отдельный визит в Албанию.

Но в целом я хочу подчеркнуть – ничего ужасного с политической точки зрения не произошло. Многие обозреватели отнеслись к этой ситуации с пониманием. Но это не означает, что мы не должны продолжать работать, чтобы не потерять наших союзников и то доброжелательное отношение, которое с самого начала полномасштабной агрессии демонстрирует народ Косово. Мы видим, что они стараются делать все возможное. Они ввели санкции против России – и это, кстати, очень хороший пример для Сербии, которая могла бы последовать этому примеру. Косово также помогает с обучением украинских военных. Это небольшая страна, но ее народ твердо на стороне Украины, потому что они очень хорошо понимают, что значит быть жертвой агрессии и геноцида. Поэтому важно не потерять симпатии Косово, как и симпатии Албании.

– На ваш взгляд, нужно ли ради потенциального сотрудничества с Сербией идти на уступки в отношениях с Косово и Албанией? Сербия – важная страна на Балканах и в целом в Европе. Здесь задействованы интересы не только России. Активно работает Китай, конечно, Европейский Союз, Соединенные Штаты. Но стоит ли ради этого идти на уступки в доверии Косово и той же Албании, которые уже поддерживают нас, вводят санкции, голосуют за украинские позиции в ООН и других международных организациях. Насколько нужно идти на уступки в интересах этих стран ради сотрудничества с Сербией?

– Это как раз и является задачей дипломатии. Очень сложная задача, которая заключается в том, чтобы, с одной стороны, добиться, чтобы Сербия максимально отошла от пророссийской политики и настроений и двигалась в русле европейской политики, особенно когда речь идет о санкциях против России. Кроме того, там очень распространена российская пропаганда. Например, до сих пор работают российские СМИ, в частности Russia Today, и это, конечно, проблема. Поэтому для нас важно улучшать отношения с Сербией. Но в то же время чрезвычайно важно не потерять доверие и поддержку Албании и народа Косово.

Это сложно. Нужно искать определенный компромисс, и в этом как раз и заключается искусство дипломатии и политики. На мой взгляд, я бы сделал конкретный шаг. Например, у нашего врага – России, есть представительство в Косово, так называемый офис по связям, а у нас его нет.

В качестве первого шага стоило бы подумать о том, чтобы наладить определенные отношения с Косово на этом уровне. Когда к тебе относятся по-дружески, когда страна или народ хотят быть твоим другом, особенно в сложные времена, не стоит этим пренебрегать. Наоборот, нужно сделать шаг навстречу. Возможно, символический, политический шаг. Но что-то нужно делать, чтобы не потерять симпатии и поддержку балканских стран.

– Если говорить именно о ситуации с Косово, то Украина не признает эту страну не для того, чтобы просто понравиться Сербии. Это давняя политика, связанная с позицией России и оккупацией украинских территорий. Но можно ли сравнивать Крым, Донбасс и другие оккупированные Россией территории с Косово, ведь эту страну признали более ста государств. Это же явно не один и тот же вопрос.

– Вы абсолютно правы. Действительно, очень опасно проводить параллели между Крымом и другими временно оккупированными территориями Украины и Косово. Это фактически ловушка, которую использует Россия. Путинская пропаганда постоянно ссылается на так называемый "косовский прецедент", пытаясь оправдать российскую агрессию. Но для таких параллелей нет достаточных ни международно-правовых, ни юридических, ни политических оснований. Это очень опасная риторика.

Если говорить о Косово с точки зрения международного права, Сербия пытается обосновать свою позицию, в частности, ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой речь идет о территориальной целостности Сербии. Но стоит напомнить, что позже Международный Суд ООН вынес консультативное заключение, в котором четко указал, что провозглашение независимости Косово не нарушает международного права. Международный Суд ООН является одним из ключевых институтов, толкующих нормы международного права. Отсюда следует, что государства, признавшие независимость Косово, сами по себе не нарушили международное право. Это их политическое решение.

Кстати, здесь возникает интересный политический вопрос. Почему, например, Сербия не выражает такого же несогласия в отношении Соединенных Штатов, Германии и других стран, признавших Косово независимым государством? Большинство стран ЕС признали Косово. Соединенные Штаты признают его независимым государством. Израиль также признал Косово. Но почему-то именно в отношении Украины Вучич выдвигает претензии, угрозы или фактически ультиматумы. Это абсолютно неприемлемо. Почему-то такие ультиматумы не звучат в адрес Соединенных Штатов, Германии и других государств, которые придерживаются такой же позиции в отношении Косово. То есть здесь я не вижу абсолютно никакой логики.

– То есть с международно-правовой точки зрения есть аргументы, подтверждающие независимость Косово?

– Именно так. Здесь нет никакого противоречия. У меня сложилось впечатление, что Вучич опасается другого. А именно того, что в рамках Европейского Союза осталось несколько стран, которые пока колеблются и не признали Косово в качестве суверенного государства. Если Украина признает Косово, это может стать примером для этих стран. Потому что Украина сейчас обладает огромным моральным авторитетом. Как страна, которая воюет и борется с российской агрессией, мы пользуемся огромной поддержкой, и к нам прислушиваются другие государства. Поэтому такое признание со стороны Украины может стать важным прецедентом. Думаю, именно этого и опасается Вучич.

Есть ещё один аргумент, с которым я сталкивался в аналитических материалах западных обозревателей и который связан с вооружением. Существует версия, согласно которой Сербия продаёт оружие другим странам – не Украине напрямую, но затем это вооружение оказывается в Украине. Речь идет прежде всего о снарядах и вооружении советских стандартов. То есть если Украина признает независимость Косово, Вучич якобы может прекратить такую косвенную продажу вооружения Украине.

Это слабый аргумент. Во-первых, Сербия зарабатывает на этом деньги. Это экономический фактор. Во-вторых, если это произойдет, я уверен, что это вызовет очень негативную реакцию со стороны Европейского Союза, который воспримет такой шаг как поддержку агрессора и действие против жертвы агрессии. Поэтому Вучич вряд ли на это решится. И с этим нужно считаться. Поэтому этот аргумент слаб. Что касается других аргументов против признания Косово, то выскажу свою личную позицию как юрист-международник. Это, конечно, субъективная оценка, я могу ошибаться, но я не считаю эти аргументы достаточно весомыми. По каждому из них можно привести контраргумент.

– Мы тогда плавно подошли к вопросу пересмотра позиции по Косово. Насколько он назрел и насколько это возможно? Может ли Украина официально пересмотреть свое отношение к признанию независимости Косово?

– Я отношусь к этому вопросу осторожно, потому что здесь есть три аспекта – политический, моральный и юридический. Я пытался обозначить юридический аспект. Здесь проблем нет, хотя есть аргументы против, но есть и весомые контраргументы.

С моральной точки зрения я считаю, что если тебе помогают, если кто-то хочет быть твоим другом, а другая страна вряд ли станет твоим другом, поскольку значительная часть её населения находится под влиянием российской пропаганды, то все-таки нужно делать шаги навстречу потенциальному другу и не терять его. Но в то же время я понимаю, что могут быть определенные риски, которых я сегодня не вижу, но теоретически они могут существовать. Поэтому к этому вопросу нужно относиться осторожно и искать дипломатические пути, которые позволят нам не утратить доброжелательное отношение со стороны народов Косово и Албании и в то же время отстаивать собственные интересы.

Украина должна быть субъектом на Балканах, субъектом международной политики. А для этого нужно иметь нормальные конструктивные отношения с Сербией и в то же время хорошие, дружеские отношения с теми странами региона, которые хотят быть нашими партнерами и друзьями.

– Что касается Косово и Албании, насколько эта ситуация может ударить по партнерским отношениям? Опять же, снятие флага и баннера в поддержку Украины в центре Приштины – это символический шаг. Было заявление представителей власти о том, что поддержка Украины сохраняется, но уважение должно быть взаимным. То же самое отметило и МИД Албании – независимость Косово и независимость Украины являются тождественными вопросами, их нельзя разделять. То есть, фактически намекнув на свою позицию по поводу этой ситуации. Повлияет ли это на наши партнерские отношения?

– На сегодняшний день, знаете, страсти немного бушуют, но в долгосрочной перспективе я уверен, что ситуация вернется в нормальное русло. Народ Косово, несмотря ни на что, понимает, что нужно поддерживать Украину. И когда какая-то страна или народ борются за свои интересы, иногда нужно быть терпеливым, проявлять политическую мудрость, не рассчитывать на быстрый результат, но настойчиво работать для достижения конечной цели.

Важно проявить мудрость. И правильно, что со стороны Косово прозвучали заявления о том, что они и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Такое же, очень мудрое заявление прозвучало со стороны Министерства иностранных дел Албании. Я считаю, что это правильный шаг. И я уверен, что мы не утратим это влияние и доброжелательное отношение, которое имеем сегодня. Но с нашей стороны также нужно предпринимать определенные, возможно даже символические, шаги, которые будут демонстрировать нашу добрую волю и доброжелательное отношение к этим странам региона.

– Не секрет, что когда у Украины возникают какие-то скандалы или недоразумения со своими партнерами, Москва сразу же хватается за эти факторы и пытается максимально раздувать ситуацию и увеличивать масштаб проблемы. Насколько Кремль может это использовать?

– У нас есть выход из этой ситуации, если мы проявим высокий уровень профессионализма и дипломатической гибкости. Действительно, Москва будет использовать все против нас. Непризнание Косово, признание Косово – все так или иначе будет использовано против Украины. Но уже сегодня мы наблюдаем определенное политическое поражение Кремля, потому что улучшение отношений между Украиной и Сербией – это не в интересах Москвы. Там на это реагируют очень нервно. Сам факт того, что Сербия продолжает продавать оружие, которое затем оказывается в Украине, также не в интересах Москвы.

Они нервно на это реагируют, даже раздаются заявления о предательстве и так далее. То есть мы видим, что нам нужно делать все, чтобы Сербия двигалась по пути к Европе и настоящей демократии. Это очень важно. Мы считаем сербский народ в целом дружественным к Украине, но понимаем и определенные вызовы. Здесь нужно бороться с российской пропагандой, с российскими нарративами, которые, например, сравнивают Косово и Крым. Нужно четко разъяснять ситуацию, прежде всего защищать собственные интересы и усиливать свое влияние и субъектность в Балканском регионе.