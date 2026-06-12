Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков нелепо назвал законным появление флага РФ на открытии чемпионата мира, которое накануне состоялся в Мехико. По словам представителя страны-агрессорки, организаторы не имели никаких причин для того, чтобы изъять символику.

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Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что поведение российских болельщиков, которые пронесли флаг террористического государства на арену, не вызывает удивления.

"А чего тут удивляться? Российский футбольный союз – действующий член международной федерации (ФИФА), и там вывешены все 209 флагов – членов ФИФА. Никаких исключений нет. Флаг России имеет там законное место, никакой сенсации в этом нет", – сказал Колосков.

Отметим, что болельщики из России устроили гнусную провокацию на открытии ЧМ-2026. Они также похвастались, как обманули стюардов на арене в Мехико. Сборная РФ не просто не принимает участия в турнире, она отстранена от всех международных турниров из-за вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял новое решение об отстранении российских команд.

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