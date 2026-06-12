УкраїнськаУКР
русскийРУС

Провокация с флагом РФ на ЧМ-2026: в России отреагировали словами "законное место"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,6 т.
Провокация с флагом РФ на ЧМ-2026: в России отреагировали словами 'законное место'
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков нелепо назвал законным появление флага РФ на открытии чемпионата мира, которое накануне состоялся в Мехико. По словам представителя страны-агрессорки, организаторы не имели никаких причин для того, чтобы изъять символику.

Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что поведение российских болельщиков, которые пронесли флаг террористического государства на арену, не вызывает удивления.

Провокация с флагом РФ на ЧМ-2026: в России отреагировали словами "законное место"
Провокация с флагом РФ на ЧМ-2026: в России отреагировали словами "законное место"

"А чего тут удивляться? Российский футбольный союз – действующий член международной федерации (ФИФА), и там вывешены все 209 флагов – членов ФИФА. Никаких исключений нет. Флаг России имеет там законное место, никакой сенсации в этом нет", – сказал Колосков.

Отметим, что болельщики из России устроили гнусную провокацию на открытии ЧМ-2026. Они также похвастались, как обманули стюардов на арене в Мехико. Сборная РФ не просто не принимает участия в турнире, она отстранена от всех международных турниров из-за вторжения в Украину.

Провокация с флагом РФ на ЧМ-2026: в России отреагировали словами "законное место"
Провокация с флагом РФ на ЧМ-2026: в России отреагировали словами "законное место"

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял новое решение об отстранении российских команд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ЧМ-2026
Редакционная политика