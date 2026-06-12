Россияне устроили гнусную провокацию на ЧМ-2026. Фотофакт

Россияне устроили политическую акцию на трибунах стадиона в Мехико во время матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Фотографии с символикой российских городов выложили российские пропагандисты после стартовой встречи турнира между сборными Мексики и ЮАР.

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На опубликованных снимках группа болельщиков развернула на зрительском секторе российский триколор с надписью "Северодвинск" и символикой одного из спортивных ресурсов. Рядом находились фанаты с длинным баннером, на котором были указаны названия десятков российских городов.

Среди населенных пунктов, которые можно различить на полотне, присутствуют Брянск, Пермь, Екатеринбург и другие города РФ.

Чемпионат мира 2026 года стартовал в Мехико. Турнир впервые проходит сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Матч открытия состоялся на легендарном стадионе "Ацтека", который стал первой ареной в истории, принявшей игры трех чемпионатов мира.

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