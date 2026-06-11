Россияне похвастались, как обманули организаторов на матче-открытия ЧМ-2026. Видео и фото

Россиянин сумел попасть на матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико без билета, воспользовавшись статусом волонтера церемонии открытия. О своей схеме прохода он сам рассказал в социальных сетях, опубликовав фото и видео со стадиона.

Видео дня

Известный болельщик московского "Спартака" Николай Сурин, известный в фанатской среде как Николай Угодник, заявил, что бесплатно посетил стартовый матч ЧМ-2026 между сборными Мексики и ЮАР на стадионе "Ацтека".

По словам россиянина, заранее он записался в число волонтеров, которые участвовали в церемонии открытия турнира и выносили флаги стран-участниц. Благодаря аккредитации ему удалось пройти через контролируемые зоны стадиона и попасть в подтрибунные помещения.

После этого, как утверждает сам Сурин, он отделился от группы волонтеров и прошел на зрительские сектора. В опубликованном рассказе он подробно описал свои действия и сопроводил публикацию фотографиями и видеозаписями, сделанными уже с трибун арены.

Россиянин также разместил кадры с матча и празднования первого гола чемпионата мира. Исторический первый мяч турнира забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес.

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