'Представить не могла...' Случившееся со сборной Украины на чемпионате мира по биатлону поразила главного тренера

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала критику спортсменов по поводу подготовки лыж на чемпионате мира-2025, который прошел в Швейцарии. Она признала, что команда столкнулась с серьезными проблемами, которые стали для нее шоком.

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Белова отметила, что погодные условия оставались стабильными, и больших изменений в состоянии снега не было. Однако в гонке сингл-микст лыжи украинских биатлонистов совершенно не работали – ни у Юлии Джимы, ни у Антона Дудченко.

"Представить не могла, что лыжи могут настолько не ехать", – призналась тренер в интервью "Чемпиону". По ее словам, проигрыш сильным сборным вроде Норвегии, Германии или Франции еще можно объяснить, но уступить в скорости команде Новой Зеландии стало для нее настоящим потрясением.

Белова подчеркнула, что сервисмены старались, но результат оказался провальным. Она признала, что этот день совершенно не сложился для команды.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля украинский дуэт в составе Антона Дудченко и Юлии Джимы финишировал на 20-м месте, установив исторический антирекорд. При этом украинцы продемонстрировали лучшую точность стрельбы в гонке, но оказались самыми медленными на лыжне.

После выступления Антон жестко раскритиковал подготовку лыж сборной Украины. Спортсмен заявил, что с таким инвентарем команда не имела никаких шансов на борьбу за высокое место.

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