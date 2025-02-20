'Никаких шансов нет'. В сборной Украины сделали скандальное заявление после гонки чемпионата мира по биатлону

Антон Дудченко жестко раскритиковал подготовку лыж сборной Украины после провального выступления в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Спортсмен заявил, что с таким инвентарем команда не имела никаких шансов на борьбу за высокое место.

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Украинский дуэт в составе Дудченко и Юлии Джимы финишировал на 20-м месте, установив исторический антирекорд. При этом украинцы продемонстрировали лучшую точность стрельбы в гонке, но оказались самыми медленными на лыжне.

"Я могу одно сказать: с такими лыжами нет смысла участвовать даже в чемпионате Украины. На спуске тебя опережает представитель Гренландии, у которой нет полноценной сервис-бригады. У меня просто нет слов", – цитирует Антона "Суспильне.Спорт".

28-летний сумчанин подчеркнул, что проблемы с лыжами преследуют команду с начала чемпионата. Впереди у сборной еще четыре гонки, но с такой скоростью передвижения надежд на достойный результат практически нет.

"Ничего не можешь делать на дистанции: круг, небольшой подъем, а потом спуск — если у тебя не работают лыжи, нет шансов даже удержать спину соперника. Понимаешь, что у тебя никаких шансов нет даже навязать борьбу за какое-нибудь 18-е место. Просто доезжаешь до финиша".", — сказал Дудченко.

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