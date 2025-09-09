Предавшему Украину олимпийскому чемпиону прилетела карма из-за связи с Россией

Олимпийский чемпион по борьбе Семён Новиков официально пропустит чемпионат мира, который пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября. 27-летний уроженец Харькова не попал в состав сборной Болгарии из-за своего тренера Сослана Фарниева, у которого гражданство России.

Видео дня

В апреле Фарниева уволили, но Новиков решил продолжить работать с осетином, вместо тренировок под руководством главного наставника сборной Стояна Добрева. Новый тренер решил не брать его на турнир.

У себя в Instagram Новиков написал пост, где сообщил, что не выступит на мундиале, хотя недавно выиграл национальное первенство и завоевал "серебро" на чемпионате Европы-2025.

По его словам, решение об исключении приняли федерация борьбы и тренерский штаб сборной. Спортсмен отметил, что подобный эксперимент уже проводился на юниорском чемпионате мира месяц назад и тогда команда осталась без медалей. "Жаль пропускать такой турнир, но, возможно, так было суждено", – признался он и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа 2024-го Новиков завоевал золотую медаль Олимпиады-2024. В финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил иранца Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

Новиков является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, двукратным чемпионом мира среди спортсменов не старше 23-х лет, дважды становился серебряным призером чемпионата Украины, золотой чемпион Европы 2020 года. В 2023 году Семен сменил спортивное гражданство на болгарское.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!