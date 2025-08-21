Отказавшегося от Украины олимпийского чемпиона настигла карма из-за связи с Россией

Олимпийский чемпион по борьбе Семён Новиков не попал в состав сборной Болгарии из-за своего тренера, у которого гражданство России. На ближайшем чемпионате мира в Загребе (13–21 сентября) Новикова не будет.

Видео дня

Состав болгарской команды по греко-римской борьбе сформирован без участия 27-летнего уроженца Харькова и европейского чемпиона Кирила Милова. Оба спортсмена решили тренироваться с личным наставником Сосланом Фарниевым из Осетиии, вместо работы под руководством главного тренера сборной Стояна Добрева.

В результате они не подписали контракты с федерацией и официально не числятся в национальной команде.

Таким образом, на ковре в Загребе за Болгарию выступят пять борцов: Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров.

Отсутствие ведущих борцов в команде создает серьезные проблемы для болгарской федерации и снижает шансы сборной на медали.

Таким образом, работа с тренером из России обернулись для олимпийского чемпиона потерей места на мировом первенстве и временной изоляцией от официальной сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа 2024-го Новиков завоевал золотую медаль Олимпиады-2024. В финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил иранца Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

Новиков является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, двукратным чемпионом мира среди спортсменов не старше 23-х лет, дважды становился серебряным призером чемпионата Украины, золотой чемпион Европы 2020 года. В 2023 году Семен сменил спортивное гражданство на болгарское.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!