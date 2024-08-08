Титулованный украинец сменил в 2023-м гражданство и завоевал 'золото' Олимпиады-2024 для Болгарии

Болгарин Семен Новиков завоевал золотую медаль Олимпиады-2024. В финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг 26-летний уроженец Харькова победил иранца Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

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Новиков является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, двукратным чемпионом мира среди спортсменов не старше 23-х лет, дважды становился серебряным призером чемпионата Украины, золотой чемпион Европы 2020 года. В 2023 году Новиков сменил спортивное гражданство на болгарское.

"То, что мы будем с Жаном Беленюком в разных сетках было понятно еще три месяца назад. Я представлял, что это может случиться и мечтал, наверное... Огорчился ли я, что Жан проиграл в полуфинале? Нет, потому что моя встреча была следующей после него, и у меня не было времени огорчаться. А после того, как я попал в финал, тем более не расстраивался. Это индивидуальный вид спорта", – прокомментировал свое выступление Новиков.

Рассказывая про нашу страну Семен признался, что до сих пор ощущает себя украинцем.

"Я родился в Украине, я чувствую себя украинцем и то, что я изменил гражданство, еще не означает, что я перестал быть украинцем. Моя семья живет в Украине, мои друзья сейчас защищают Украину, и я помогаю как могу. Мои родные сейчас живут в селе под Харьковом, потому что в самом городе сейчас опасно. Почему не уезжают? Им лучше там, там родина и уже не тот возраст", – сказал борец.

Как сообщал OBOZ.UA, Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе . В весовой категории до 87 кг 33-летний киевлянин победил Аркадиуша Кулинича из Польши 3:1.

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