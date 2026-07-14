Предателю Украины сломали челюсть и вышвырнули из рейтинга UFC после боя в США. Видео
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов потерпел досрочное поражение на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе после тяжелой травмы челюсти и лишился места в топ-15 полутяжелого дивизиона. Уроженец Луганской области, который в 2025 году сменил спортивное гражданство на российское, проиграл третий бой в последних четырех поединках.
34-летний уроженец Красного луча (с 2014 находится под оккупацией России) много раз признавался в любви к РФ, часто называя россиян и украинцев единой нацией.
Бой состоялся 12 июля против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера, дебютировавшего в полутяжелом весе. Уже в первом раунде австралиец нейтрализовал попытки Крылова перевести поединок в борьбу и постепенно начал наращивать преимущество в стойке.
Во втором раунде Уиттакер полностью контролировал ход встречи, регулярно попадая джебами и сериями ударов. Развязка наступила в начале третьей пятиминутки: на отметке 1:01 точный удар пришелся в челюсть Крылова.
После попадания боец схватился за лицо, отвернулся и показал, что не может продолжать поединок. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Уиттакера техническим нокаутом. По информации СМИ, у Крылова подозревают перелом челюсти.
14 июля UFC обновил официальный рейтинг полутяжелого веса. Крылов, занимавший 13-е место, выбыл из списка 15 лучших бойцов дивизиона. Его позицию занял Уиттакер, который впервые вошел в рейтинг категории.
Для Крылова это поражение стало третьим в четырех последних выступлениях. После UFC 329 его профессиональный рекорд составляет 31 победу и 12 поражений.
В 2023 году Никита перед боем с американцем Райаном Спанном был освистан болельщиками.
Ранее, в марте 2020 года, он жаловался, что не смог получить российское гражданство, которого добивался с 2014 года, когда началась российская агрессия на Донбассе. В более раннем интервью Крылов, родом из Красного Луча, признавался, что мечтает о паспорте РФ и хочет выступать под флагом так называемой "ЛНР".
В марте 2020 года Крылов заявил о том, что не смог получить российское гражданство, о котором мечтал с начала вторжения РФ на Донбасс в 2014 году.
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