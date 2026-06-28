Навка в открытую унизила россиян, показав их место. Фотофакт

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка вызвала волну возмущения у соотечественников после публикации фотографий с отдыха в Мурманской области. Подписчики из России обвинили олимпийскую чемпионку по фигурному катанию в демонстрации роскошной жизни на фоне войны и финансовых трудностей, с которыми сталкиваются многие жители страны.

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Навка рассказала, что вместе с близкими отправилась в Мурманск и Кировск, где наслаждается северной природой, рыбалкой и местной кухней. На опубликованных снимках фигуристка ловит рыбу с лодки, а также позирует за столом с морепродуктами и другими деликатесами.

В подписи к публикации она заявила, что открыла для себя "ещё один прекрасный уголок России", похвалила развитие внутреннего туризма и гастрономические маршруты, а также отдельно поблагодарила губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявив, что регион развивается благодаря его "мудрому и чёткому управлению".

Однако вместо восторженных отзывов пост собрал тысячи критических комментариев. Многие пользователи написали, что фотографии выглядят как демонстративная роскошь, которая резко контрастирует с жизнью большинства россиян.

"Такое чувство, что она издевается над народом", – написал один из пользователей.

Другие отмечали, что поездки по России сегодня доступны далеко не всем.

"Мы не можем себе позволить по России путешествовать, это очень дорого", – говорится в одном из самых популярных комментариев.

"Некоторые в соседний город не могут съездить из-за безденежья, не то что по стране путешествовать", – написал другой подписчик.

Отдельно обсуждали кадры с дорогими морепродуктами.

"Обычный народ не может позволить себе гребешки, даже в нашей стране. На ребёнка денег не хватает. Элита может себе позволить", – отметил юзер.

Часть пользователей напомнила о продолжающихся боевых действиях и ежедневных сообщениях о погибших и пострадавших.

"Да уж, пир во время чумы... На пятый год войны уже приторно вот это всё", — написал один из подписчиков.

Другие обратили внимание на публикацию снимков в Instagram, доступ к которому в России ограничен, а также на дорогие аксессуары Навки. В частности, пользователи обсуждали предположительно брендовую сумку Chanel и другие предметы гардероба, стоимость которых, по их мнению, исчисляется сотнями тысяч рублей.

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