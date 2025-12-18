Появилось видео с квартирой Усика в Крыму, которую 'отжали' российские оккупанты

Видео снятое у крымской квартиры Александра Усика, которую теперь собираются национализировать российские оккупанты, выложили в сеть росСМИ. На кадрах человек рассказывает, что жильё раньше занимал брат жены боксёра с женой, а теперь оно сдаётся в аренду через его друзей, оставшихся в Крыму. Комментатор отмечает, что семья жила там недолго и вскоре переехала.

Видео дня

Квартира расположена в престижном районе по улице Лексина, 64, в десятиэтажном доме 2001 года постройки. Апартаменты площадью почти 72 кв.м Усик получил за победу на Олимпиаде. Арендаторам придётся съехать: недвижимость либо передадут городу, либо выставят на торги.

Ее кадастровая стоимость порядка 5,4 миллиона рублей (~$54 000). Рыночная стоимость квартиры оценивается в 11–12 миллионов рублей (~$110 000–120 000), однако из-за известности бывшего владельца цену могут поднять на 10–15%.

По мнению российских экспертов некоторые покупатели могут приобрести её скорее ради престижа и возможности заявить, что купили квартиру Усика. Жильцы дома отказались давать комментарии.

