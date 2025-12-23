Появилось видео, что сделали украинские военные для Джошуа после победы над Джейком Полом
Украинские военные сделали особенный подарок британского супертяжеловеса Энтони Джошуа после его победы над Джейком Полом. На кадрах видно, как Александр Усик, который помогал с подготовкой, вручает боксеру уникальные часы, созданные как символ войны и поддержки Украины.
Как сообщила продюсер Оксана Гнатишин в Instagram, речь идет о часах, изготовленных из гильзы 105-мм снаряда, который был эффективно применен по врагу на Вовчанском направлении. Циферблат выполнен именно из этой гильзы, что придает аксессуару особое символическое значение.
Сам механизм и корпус были созданы мастерами первой фабрики кастомизированных часов AWARDER. Проект задумывался как знак уважения и благодарности со стороны украинских защитников.
Отдельной деталью часов стал FPV-дрон на секундной стрелке. Этот элемент символизирует благодарность воинам-операторам БПЛА спецподразделения "Вовкулаки", которые уже более 18 месяцев уничтожают оккупантов на Харьковщине.
В сообщении подчеркивается, что этот подарок является не просто аксессуаром. По словам Гнатишин, часы стали символом времени войны, силы и несокрушимости Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Джошуа сделал фото с флагом Украины, на котором размещен логотип спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) "Артан Х".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!